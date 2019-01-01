На Новый год Артемий Лебедев подарил «всем желающим» логотип Петербурга





Скачать его можно бесплатно. Логотип можно использовать для продвижения Петербурга в сфере туризма, а также «для любых питерских целей», без права менять его.

Напомним, в феврале 2017 года ФАС Петербурга признала контракт между комитетом по развитию туризма города и студия Артемии Лебедева на серию логотипов города незаконным.





Ранее сообщалось о том, что УФАС приостановило конкур с на разработку мета-бренда Петербурга.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: Facebook Артемия Лебедева















Дизайнер Артемий Лебедев подарил «всем желающим» логотип Петербурга. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.