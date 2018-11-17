В Петербурге пенсионер в пьяной ссоре нанес ножевое ранение дочери

Как сообщили в правоохранительных органах, 31 декабря около 11.00 пожилой человек ножом в живот ударил свою дочь. Пострадавшую увезли на скорой в тяжелом состоянии.





Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, ч то в Петербурге сотрудники пол иции разыскивают жителя Голландии, который приехал отмечать Новый год в Северную столицу и пропал. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: Baltphoto











На Поэтическом бульваре пенсионер ударил ножом свою дочь во время распития алкогольных напитков.