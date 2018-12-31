Под Новый год в Петербурге потерялся житель Голландии





Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратились сотрудники гостиницы, где остановился турист и рассказали о том, что 28-летний мужчина отправился в ночь на 31 декабря в ночные клубы и не вернулся. У него был телефон с номером российского оператора, но все попытки дозвониться были бесполезны - номер был недоступен.



Отмечается, что гостиницу он покинул в зеленой куртке и синих джинсах. По описанию, он — голубоглазый блондин, рост 175 сантиметров.











В Петербурге сотрудники полиции разыскивают жителя Голландии, который приехал отмечать Новый год в Северную столицу и пропал.