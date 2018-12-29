В новогоднюю ночь ОМОН выносил людей на руках с Дворцовой площади

Кроме того, под конец празднования, давка образовалась у станций метро «Адмиралтейская» и «Гостиный двор».









Во время новогодних гуляний в ночь с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади образовалась давка.Потребовалось вмешательство ОМОНа и сотрудников полиции. Места около центральной сцены на Дворцовой и около ограждений оказались зонами, где скопилось больше всего людей. По словам очевидцев, некоторых выносили на руках полицейские и ОМОНовцы. Информации о травмированных не поступало.