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В Петербурге в новогоднюю ночь двое бездомных замерзли насмерть

15:58
Тэги: бездомные, бухарестская улица, трупы
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Тэги: бездомные, бухарестская улица, трупы



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