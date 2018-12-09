В Петербурге в новогоднюю ночь двое бездомных замерзли насмерть





В Кировском районе у дома 150 на проспекте Ветеранов очевидцы заметили труп бездомного 31 декабря примерно в 23.15.





Труп второго бездомного нашли на Бухарестской улице. Рядом с ним лежали пакеты с пустыми банками.





Кроме того, в Кронштадте нашли замерзшего мужчину, его удалось спасти. Бездомного вытащили из сугроба около кинотеатра "Бастион". Его увезли на скорой.









На юге Петербурга были обнаружены два замерзших трупа.