Под завалами дома в Магнитогорске нашли живым младенца (видео)











Видео опубликовало издание Znak.





Напомним, утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, В результате ЧП погибли восемь человек, о судьбе 30 человек пока ничего неизвестно. Взрыв привел к обвалу нескольких этажей.





Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.





Ранее стало известно, что поисковые работы временно приостановлены из-за угрозы обрушения здания.





Ранее сообщалось о том, что н есколько этажей жилого дома ру хнуло после взрыва бытового газа в Магнитогорске. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: скрин











Под завалами дома в Магнитогорске спасатели вытащили из-под завалов живого одиннадцатимесячного ребенка, сообщает издание «Челябинск-Онлайн» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Челябинской области.