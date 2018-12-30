На Пискаревском такси влетело в столб (видео)

Инцидент произошел утром 1 января.





«Везёт улетел в столб на Пискаревском проспекте. В машине была девушка, с ней вроде все ок. С водителем дела обстоят печальнее, либо был в отключке либо погиб. Удар пришелся на его сторону», - сообщили очевидцы.











Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель Volkswagen Polо не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП водитель и его пассажиры — 34-летний мужчина и 45-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу.





Ранее сообщалось о том, что в Петербурге з адержан подозреваемы й в ДТП на Невском, в котором пострадали дети. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: ДТП и ЧП Петербурга















На Пискаревском проспекте водитель такси не справился с управлением и врезался в столб.