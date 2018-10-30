Молодежная сборная России обыграла Канаду со счетом 2:1





Канадцы открыли счет уже на второй минуте первого периода. Автором заброшенной шайбы стал Коди Глэсс.





Уже через три минуты сборная России сравнивает счет. Григорий Денисенко отправил шайбу в ворота сборной Канады. Ассистены — Дмитрий Саморуков и Виталий Кравцов. На первый перерыв команды ушли со счетом 1:1.





Во втором периоде команды не забросили ни одной шайбы.





В середине третьего периода сборная России выходит вперед. Автором заброшенной шайбы стал Павел Шэн. Голевую передачу отдал Александр Романов.



Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу России. Сборная России заняла первое место в группе.





В четвертьфинале наша сборная встретится со Словакией.





Ранее сообщалось о том, что российская хоккейная “молодежка” обыграла сборную Швейцарии на Чемпионате мира. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: ФХР











Молодежная сборная России обыграла Канаду в Ванкувере со счетом 2:1.