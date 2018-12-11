В Металлострое задержан мужчина по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы





Как сообщили в правоохранительных органах, в квартире дома №21/1 на Садовой улице был найден труп 14-летней девочки.





Сообщается, что школьница проживала вместе со своей матерью и отчимом, который работает водителем такси.





По версии следствия, 30 декабря мужчина изнасиловал девочку и задушил ее подушкой.





Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.





Ранее сообщалось о том, что в П етербурге задержали 40-летнего м игранта с Украины, который надругался над 15-летней школьницей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В поселке Металлострой сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве и изнасиловании 14-летней школьницы.