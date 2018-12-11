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В Металлострое задержан мужчина по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы
14:25
Тэги: металлострой, дети, изнасилования, преступление
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