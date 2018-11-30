Рейс "Санкт-Петербург - Алматы" задерживается почти на 4 часа

Авиарейс КС 154 “Санкт-Петербург - Алматы” прибудет в аэропорт Казахстана с задержкой, согласно онлайн табло Пулково. Аэробус А320, авиакомпании Air Astana должен был прибыть в 11:40. Вместо этого он прибудет с опозданием 15:00.





По каким причинам рейс прибудет с задержкой в воздушной гавани не сообщают. Воздушная гавань Петербурга вводит дополнительные рейсы в Женеву, Зальцбург, Инсбурк, Бангкок, Краби, Пхукет, Варадеро, Гоа, Дубай, Нячанг и Овду.