Петербуржцы оставили в новогоднюю ночь 127 кубометров мусора

Все уборочные работы были завершены дорожниками 1 января в 07:00, сообщают в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Основные праздничные площадки города убирали 65 спецмашины и 166 дворников.





Отмечается, что из центра было вывезено 127 кубометров мусора. Уборку в семь утра завершили и в других района Петербурга.





В комитете также рассказали о готовности убирать последствия снегопада, который спрогнозировали синоптики в первый день 2019 года. Для работы в неблагоприятных погодных условиях подготовлены более 900 единиц техники. В дневную смену заступили 980 работников ручной уборки.