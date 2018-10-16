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Петербуржцы оставили в новогоднюю ночь 127 кубометров мусора

12:40
Тэги: комитет по благоустройству, уборка, мусор
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Тэги: комитет по благоустройству, уборка, мусор



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