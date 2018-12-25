В начале рабочего дня из рук офисного работника злоумышленник вырвал деньги и скрылся

В воскресенье, 30 декабря, в Кировском районе в доме на бульваре Новаторов произошло ограбление. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Злоумышленник в районе 10:30 ворвался в помещение офиса микрофинансовой организации и вырвал у сотрудника из рук 2500 тысячи рублей. После этого грабитель скрылся с места преступления.





Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.