В Ленобласти запустили #марафон365

Для марафона выделили специальный канал в Instagram@zdorovo_lo, сообщает администрация правительства Ленобласти. Марафон посвящен тематическому году здороовго образа жизни. Каждый день, весь 2019 год, на канале каждый сможет прочитать полезную информацию, связанную с правильным и здоровым образом жизни.





Как сообщают в администрации, полезную информацию будут размещать российские и ленинградские спортсмены, а также тренеры и врачи. Диетологи расскажут, как правильно питаться. Помимо этого, на канале можно будет найти информацию о времени и месте предстоящих спортивных мероприятий.





#марафон365 - вызов для каждого, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, отмечают в администрации.