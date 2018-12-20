В Невском районе неизвестный в последний день 2018 года обокрал магазин и скрылся с выручкой

Кража произошла в Невском районе Санкт-Петербурга в районе 13:40, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник ворвался в магазин, расположенный на улице Дыбенко.





По словам правоохранителей, злоумышленник угрожал физической расправой 26-летнему продавцу. А после украл из кассового аппарата 14600 тысяч рублей и скрылся с места преступления.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.