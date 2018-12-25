Полиция Петербурга в канун Нового года получила два анонимных звонка о заминировании

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о двух анонимных звонках, которые поступили в службу “112” 31 декабря.





Звонивший в 20:00 неизвестный мужчина, сообщал о заминировании строительной техники у дома 24, корпус 2 на Гражданском проспекте. Сотрудники провели проверку, но ничего опасного на месте обнаружено не было. Позже выяснилось, что звонившему 48 лет, он находился в состоянии алкогольного опьянения.





Второй звонок поступил около 20:30. 35-летний мужчина, находящийся также в алкогольном опьянении, сообщил о заминировании дома в Центральном районе Петербурга. Дом на Моховой улице проверили сотрудники правоохранительных органов, но ничего не обнаружили. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.