Крестный ход православных трезвенников пройдёт в Петербурге

Во вторник, 1 января, в Петербурге в 11:30 состоится ежегодный крестный ход православных трезвенников. Шествие пройдет по территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, сообщает портал “Православие.ру”.





В крестном ходе примут участие духовенство, члены трезвеннических общин Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работники социальной сферы и молодежь. Также к шествию могут присоединиться все желающие.





Шествие “О трезвом возрождении России”, сообщает портал, ежегодно собирает большое количество участников. В 2018 году 1 января в нем приняло участие порядка 500 человек.