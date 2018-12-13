Пулково переходит на новогодний режим

В новогодние праздники аэропорт Пулково петербуржцы и гости города могут воспользоваться дополнительными рейсами авиакомпаний Air Serbia, Brussels Airlines и SAS. Об этом сообщают новостной портал “Оперативное прикрытие”.





В Пулково будут осуществляться прямые рейсы из Санкт-Петербурга на горнолыжные курорты в Женеву, Зальцбург и Инсбрук.





Помимо этого, каждый желающий сможет улететь на чартерном рейсе в Таиланд, Кубу, Индию, Вьетнам и Израиль.





На территории самого аэропорта, до 7 января, сообщает портал со ссылкой на сотрудников аэропорта, установят фотозоны с ёлками и новогодними шарами. Пассажиры могут написать добрые пожелания на новогодних шарах и украсить ими ёлку.