Гильдия киноведов озвучила главную киноленту 2018 года

Спортивная драма “Движение вверх” стала главной картиной 2018 года. Такое мнение озвучил президент Гильдии киноведов и критиков России Кирилл Разлогов, сообщают “РИА.Новости” со ссылкой на агентство “Национальная служба новостей”.





Итоги года, считает эксперт, можно назвать благополучными, потому что помимо успеха картины “Движение вверх”, высоких показателей достигли и хорошие отзывы получили многие российские картины.





По его словам, результаты 2019 года будут зависеть от того, удастся ли найти такой же фильм, который привлечет внимание зрителей.





В список успешных картин 2018 года вошли также киноленты “Лед”, “Тренер” и мультфильм “Три богатыря”.