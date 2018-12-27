Праздничный фейерверк завершил новогоднюю ночь в Петербурге

Пешеходный Невский проспект, массовые гуляния в трех точках Петербурга, круглосуточный метрополитен и общественный транспорт - так провожал Петербург старый - 2018 год.





Завершил массовые гуляния праздничный салют, который петербуржцы и гости города смогли увидеть, расположившись на Троицком мосту, Дворцовой набережной или на пляже Петропавловской крепости.





Напомним, что в новогоднюю ночь для петербуржцев работали три точки, где можно было посмотреть праздничный концерт - на Дворовой площади, на Невском проспекте и пешеходной Малой Конюшенной улице.





Кроме того, воспользоваться метрополитеном можно было в любое время ночи. В новогодние праздники петербургская подземка работает круглосуточно.