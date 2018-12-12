Ленобласть три дня будет заметать снег

Сильный ветер и метель прогнозируют синоптики не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области. Так, сообщают в ФГБУ "Северо-Западное УГМС” в Ленинградской области в течение трех первых дней нового года ожидаются обильные осадки и метель.



