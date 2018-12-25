Митрополит Рязанский считает, что “Ирония судьбы” наполняет душу человека несбыточными мечтами

Митрополит Рязанский Марк отрицательно высказался о культовом фильме Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или с легким паром”, об этом сообщают “РИА.Новости”. Священнослужитель опубликовал видео на сайте Рязанской епархии, в котором отрицательно высказался о ценностях, заложенных в киноленте.





С одной стороны, считает митрополит, на первый взгляд в фильме нет ничего плохого, но поступок главного героя говорит об обратном. Главный герой фильма Евгений Лукашин, считает священнослужитель, предает свою невесту и обретает новую любовь, что противоречит христианским ценностям.





Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.