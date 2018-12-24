Любители зимних видов спорта смогут воспользоваться “Лыжными стрелами” 2 января

В среду, 2 января, с Московского и Финляндского вокзалов начнут курсировать зимние “Лыжные стрелы” - специальные бесплатные поезда для любителей зимних видов спорта. О запуске сообщили в АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания”.





Отмечается, что поезда запускают в рамках сотрудничества АО “Северо-Западная пригородная пассажирская компания” и комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. До пригородной станции Орехово и Шапки петербуржцы смогут доехать на специальном поезде 6, 12, 20, 26 января, 2, 10, 16, 24 февраля, 2 и 10 марта 2019 года.





Так, в направлении станции Орехово поезда будут отправляться с Финляндского вокала, в направлении станции Шапки - Московского.





Напомним, бесплатные билеты все желающие могут получить в отделениях комитета по физической культуре и спорта в районах города.