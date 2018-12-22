В новогоднюю ночь в Петербурге горела квартира на Есенина

МЧС по Санкт-Петербургу сообщает о пожаре, который произошел в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Возгорание произошло в квартире Выборгского района, в доме 36, корпус 1 на улице Есенина.





Как сообщают спасатели, информация о пожаре поступила в 00:09. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире, в комнате площадью 12 метров квадратных. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 01:24.





На месте работали три единицы техники и 12 человек личного состава. Сведения о пострадавших уточняются.