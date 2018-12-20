Метель и сильный ветер ждут петербуржцев в первый день 2019 года

Во вторник, 1 января, в первый день 2019 года МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что жителей и гостей города ждут осадки в виде снега, а также метель. Помимо этого, в ведомстве сообщают, что порывы ветра в этот день могут достигать до 15/17 метров в секунду.





В свою очередь температура опустится до -3 градусов ниже нуля. По данным сервиса “Яндекс. Погода” по ощущениям на улице будет до -12 градусов ниже нуля. Влажность составит 85%, давление - 750 мм рт. ст.