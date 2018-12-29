«Чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром». Путин поздравил россиян с Новым годом





«Чужой беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром. Желаю, чтобы дома царило согласие, а мечты, даже самые сокровенные, сбывались. Нам предстоит решить немало задач в науке, здравоохранении, экономике, культуре. Помощников у нас никогда не было и не будет. Пусть дружба и добрая надежда сопровождают нас в будущем. Радости и благополучия, а нашей Родине желаю успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником, новым 2019 годом!», - сказал президент.













Фото: скрин Ранее сообщалось о том, чт о врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Новым годом. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: скрин

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом и пожелал, чтобы объединяющие дружба и добрые надежды сопровождали всех россиян в будущем и помогали в работе и достижении общих целей.