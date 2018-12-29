В Петербурге задержан подозреваемый в ДТП на Невском, в котором пострадали дети





Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.





По версии следствия, подозреваемый, находясь за рулем Subaru Forester, нарушая правила дорожного движения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Mercedes на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом. В результате ДТП трое пешеходов получили тяжелые травмы. Среди потерпевших - двое несовершеннолетних 13-ти лет.





Расследование уголовного дела продолжается.













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Невском, в котором пострадали дети. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге задержан 27-летний мужчина по подозрению в ДТП на Невском проспекте, в результате которого пострадали двое детей, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете.