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В Петербурге задержан подозреваемый в ДТП на Невском, в котором пострадали дети
01:00
Тэги: дтп, невский проспект, задержания
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