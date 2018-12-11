Режиссер черной комедии «Праздник» перенес премьеру фильма из-за трагедии в Магнитогорске





Красовский выразил соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии. Он отметил, что воспринимает произошедшее как личное горе.





"Показывать в такой день комедию, пусть даже и не очень смешную, неправильно", — написал он на свое странице Facebook.





Кроме того, режиссер удалил закрытую ссылку с фильмом, которую отправляли инвесторам картины. О новой дате премьеры картины будет сообщено позже.





Напомним, утром 31 декабря около 4:00 утра в Магнитогорске взорвался газ в жилом доме, В результате ЧП, погибли четыре человека, о судьбе 30 человек пока ничего неизвестно. Взрыв привел к обвалу нескольких этажей.





Режиссёр Алексей Красовский снял комедию под названием "Праздник", посвященную блокадному Ленинграду. Сбор средств на создание картины проходил через краудфандинговую платформу. Идея этого фильма вызвала волну резкой критики.





Режиссер Алексей Красовский заявил о том, что отметил премьеру черной комедии «Праздник» после трагедии в Магнитогорске.