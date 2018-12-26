Куда можно будет сходить на новогодние праздники в Петербурге





1 января 2019 года в 12:00 пройдет «Встреча Нового года под елкой с Дедом Морозом и Снегурочкой» – киномероприятие с интерактивной программой и показом новых детских художественных фильмов в кинотеатре «Фильмофонд»





Кроме того в этот день в 19:00 состоится «Новогодний бал» – Ленинградский Диксиленд под управлением Олега Кувайцева в Филармонии джазовой музыки, а с 1 по 5 января жителей Северной столицы ждет «Операция «Новый год» в Простоквашино» в БКЗ «Октябрьский».



Самое главное событие, которое стоит посетить, пройдет с 2 по 8 января - «Щелкунчик-2» – ледовое шоу-сказка в Ледовом дворце.





В академической капелле Петербурга 3 января в 15.00 пройдет

«Новый год со Смешариками». Музыкальные шедевры из мультфильмов “Смешарики” и “Летающие звери” исполнят композитор Марины Ланда и Сергея Васильева. Дополнят мультипликационное действие джазовый оркестр “СмешБэнд” и Большой стереофонический оркестр.





Кроме того, с 3 по 6 января состоится фестиваль Volkov manifest в «Лендоке».





Ранее сообщалось о том, что музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков рассказал о планах на 2019 год.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Gazeta.SPb составила список мероприятий, который пройдут во время новогодних каникул в Петербурге.