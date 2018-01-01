Беглов поздравил жителей Петербурга с Новым годом (видео)

"Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, дорогие друзья! Петербург называют Окном в Европу, но наш Петербург ещё и город, где родились российские новогодние традиции",- сказал Беглов.











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Фото: скрин Ранее сообщалось о том, что зажглась самая высокая елка Европы. Лахта Центр окрасился в новогодний зеленый цвет. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: скрин

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Новым годом. В своем новогоднем обращении он напомнил, что именно в Петербурге начались российские новогодние традиции.