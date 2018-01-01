Ученые рассказали, что делать, чтобы не мучиться от похмелья

Впрочем, вода и лимон не могут вам навредить, ведь чем больше вы будете пить чистой воды – тем лучше. Это – еще один полезный лайфхак, так как газировка не всегда есть под рукой, а вода – всегда.





Можно прибегнуть и к медикаментам, но многие из них лучше принимать до распития алкогольных напитков. А еще лучше ни в коем случае не похмеляться.









Именно это средство сделает вас «огурчиком», и вы станете чувствовать себя намного лучше. Для того, чтобы выявить лучший способ, эксперты проанализировали 57 наименований. Правда, они предположили все в теории, не тестируя метод на людях.