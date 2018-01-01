В Колпинском районе по неизвестной причине погибла девочка

Напоминаем, что в воскресенье, 30 декабря, в Кировском районе мужчина убил своего пожилого дедушку. Все случилось из-за конфликта, который перерос в драку, а завершился удушьем.









Тело девушки нашли в квартире. Эксперты называют ее смерть внезапной, так как до сих пор не понятно, что привело к такому исходу. Инцидент произошел сегодня, 31 декабря, в поселке Металлострой в преддверии Нового года. Специалисты, осмотревшие тело, не нашли признаков насильственной смерти. Сейчас труп находится на экспертизе в морге, где пытаются выяснить, что же произошло с 14-летней девочкой.