Пешеход угодил под колеса «КамАЗа» под Петергофом и умер





Известно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте – это, скорее всего, и стало причиной аварии. Видимо, водитель «КамАЗа» не заметил человека у себя на пути. За рулем сидел мужчина 56 лет. В результате ДТП молодой человек 20 лет скончался на месте от тяжелых травм, несовместимых с жизнью, говорится в сообщении отдела пропаганды УИ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Специалисты разбираются в деталях дела.