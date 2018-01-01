По Санкт-Петербургу в первый день 2019 году разгуляется метель

Синоптики обещают снег и мокрый снег. Поэтому лучше оставайтесь дома – так безопасней. А погулять можно и в другой день новогодних каникул, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.





Сейчас в городе минусовая температура.









Ветер разгонится до 15-17 метров в секунду. В связи с этим спасатели просят людей закрыть окна, а также убрать легкие предметы с балкона и двора – иначе можете остаться без любимых вещей. Также стоит обеспокоиться о судьбе автомобиля – припаркуйте его подальше от деревьев, лучше загнать его в гараж, если таковой имеется.