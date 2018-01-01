«Газпром Арена» стал одним из самых посещаемых стадионов мира в 2018 году

«Сине-бело-голубые» на намерены останавливаться на достигнутом, они хотят добиться намного больше, но уже в 2019 году.





На стадионе в этом году происходило многое – он принял Чемпионат мира, на нем играл футбольный клуб «Зенит», выступала группировка «Ленинград», а также приходили болельщики на фан-зону «Смотри+ Арена», говорится в сообщении ФК «Зенит».Это – рекорд не только в России, но и в какой-то мере, и во всем мире. Так, в марте 2018 года на «Зенит» пришел смотреть миллионный болельщик и это – только начало.