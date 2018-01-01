Нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с наступающими праздниками

«Преподал нам в старом году весьма наглядный урок. В Новом году постараемся ничего больше не откладывать на потом», - рассказали сотрудники Фонда.





Известно также, чем займутся новые друзья Фонда – Минька и Мишка. Один отправится к Стороженский маяк, а другой – к Толбухину маяку.





Эксперты Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что нерпу было сложно выманить из воды, чтобы заснять его для горожан. После того, как Крошику предложили рыбки, он стал благосклоннее и все-таки выбрался из водоема. Специалисты считают, что сами виноваты и надо было заняться этим заранее.