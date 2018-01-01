С места ДТП на Ленинском проспекте увезли троих пострадавших





О случившемся стало известно благодаря очевидцам, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте». Люди пишут, что «оба водителя решили встать на рельсы и ощутить себя вагоновожатыми». В результате столкновения трамвайные пути были перекрыты и общественный транспорт не мог ехать ни в одну, ни в другую сторону.Известно, что пострадали трое – среди них нет ни одного ребенка, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Петербуржцы говорят, что на Ленинский выезжало несколько автомобилей реанимации. По факту дела проводится проверка.