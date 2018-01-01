Жители Сестрорецка могли встретить Новый год без света

Энергетики также рассказали, что петербуржцам больше не о чем переживать. Они провели ряд мероприятий, которые обеспечат надежное энергоснабжение.









Люди запаниковали, когда вечером 30 декабря в Курортном районе у них отключили свет. Надо ведь готовиться к Новому году, а тут – такое! Эксперты, которые прибыли на место происшествия, обнаружили причины аварии и принялись их устранять. На все у них ушел всего лишь час. Жителям Сестрорецка больше не грозит сидеть в потемках, говорится в сообщении «Ленэнерго».