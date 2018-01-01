Петербуржцы обнаружили кучу баксов, валяющихся на Оптиков

Люди, которые нашли кейс и разбросанные деньги, уверяют, что это – подделка, говорится в «Фонтанке». Правда это или нет – вряд ли станет когда-либо известно.









Все говорят, что в России кризис, а посреди улицы лежат никому ненужные баксы. Люди, вместо того, чтобы хватать и бежать, куда глаза глядят, фотографируются рядом с находкой и «пишут» ими. Так, на снимках, которыми очевидец поделился в социальной сети «Вконтакте» видно, что баксы сложили в три буквы «СПЧ». Это значит «Северо-Приморская часть» Санкт-Петербурга – именно так называется паблик, в котором появились фотографии.