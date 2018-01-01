|
Сегодня
31 декабря, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
В преддверии Нового года пятеро неизвестных обокрали продуктовый магазин в Шушарах
15:40
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В МЧС поделились правилами безопасной елки
- Житель Петербурга наведался к своему соседу в гости ночью, прихватив ружье
- Невский проспект в новогоднюю ночь станет пешеходным
- Политик 2018 года — Владимир Путин, спортсменки года — фигуристки Медведева и Загитова
- Новый кроссовер Skoda Karoq RS поступит в продажу в следующем году
- Пострадавший в ДТП на Невском проспекте умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга
- В Невском районе нашли труп молодого мужчины с кровоподтеками и гематомами
- Главным событием России 2018 года, согласно опросу ВЦИОМ, стала пенсионная реформа
- В Петербурге задержан водитель Mercedes, который из-за парковки выстрелил в местного жителя
- Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков рассказал о планах на 2019 год
- Гальцев исполнит главную роль в спектакле “Конопатая девчонка”
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
31 декабря
28 декабря
На юго-западе Петербурга рядом с детсадом нашли тело молодого мужчины. Предположительно, он поскользнулся и ударился головой (фото)
В Петербурге уничтожили около 150 кг мяса, сыра, масла и йогурта, незаконно привезенных из Европы (4/+4)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.