В преддверии Нового года пятеро неизвестных обокрали продуктовый магазин в Шушарах

Пока не уточняется, на какую сумму было украдено продуктов. Хулиганов до сих пор не поймали – сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях дела и ведут поиски, говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мужчины нагрянули без приглашения в «Пятерочку». Они были вооружены – угрожали генеральному директору магазина ножом, пока выносили продукты. Затем неизвестные скрылись с места преступления. К счастью, все остались живы и обошлось без кровопролитий.