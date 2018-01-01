В МЧС поделились правилами безопасной елки

Убедитесь, что ваша елка крепко стоит на «ногах». Постарайтесь не покупать дешевые гирлянды – лучше купите одну, но надолго, и качественную. Желательно огоньки выключать, когда вас нет дома – без присмотра они могут вспыхнуть в любой момент и вы не сможете это предотвратить.



Выберите для дерева такое место, чтобы оно находилось подальше от входа в комнату. Это нужно для того, чтобы вы смогли без проблем эвакуироваться из квартиры, если вдруг пожар все-таки придет в ваш дом. Важно также не ставить елку вблизи горячих батарей.

Помимо прочего, лучше не наряжайте своих детей в легко воспламеняемые костюмы, говорится на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. И с наступающим!





В новогодние праздники куда не зайди – везде куча украшений, которые создают особенную атмосферу. Гирлянды, шарики, мишура – это все и правда красиво, но еще и легко воспламеняемые вещи.