Житель Петербурга наведался к своему соседу в гости ночью, прихватив оружие

После этого дагестанца доставили в отделении полиции, где на него завели дело по статье «Мелкое хулиганство». Помимо прочего, мужчина остался без своего ружья.





Инцидент произошел этой ночью, 31 декабря, примерно в три часа в Калининском районе. Мужчина решил, что незапертая дверь – это отличный повод навестить соседа. Хозяин квартиры, мягко сказать, удивился, увидев непрошенного гостя с ружьем. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая перетекла в драку. Хулиган хотел поставить точку в конфликте и выстрелил, попав в руку оппоненту. Известно, что горе-стрелок был выпивший, говорится в «Фонтанке».