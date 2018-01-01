Невский проспект в новогоднюю ночь станет пешеходным

Напоминаем, что в Новый год вы сможете без проблем добраться до нужного места, так как метро, автобусы и троллейбусы будут работать без перерыва. Все это для того, чтобы петербуржцы смогли хорошо погулять и дойти до красивейшей елки на Дворцовой площади. В центре города петербуржцев сегодня ожидает множество интересных мероприятий.









В связи с этим движение транспорта будет ограничено. Общественному транспорту придется объезжать места массовых гуляний. Стоит помнить, что Дворцовый мост также будет недоступен для проезда – с двух часов до пяти утра первого января, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга.