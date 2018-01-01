Новый кроссовер Skoda Karoq RS поступит в продажу в следующем году

Кроссовер будет оснащен бензиновым двигателем, объемом два литра и мощностью 300 л.с, мотор позаимствован у Seat Cupra Ateca.





Новинка будет построена на платформе DCC и будет оснащена полным приводом.





В интерьере Karoq RS будут использованы элементы отделки, имитирующие углепластик.





Ранее сообщалось о том, что Skoda представила новый хэтчбек Scala.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





Фото: twitter.com-skodacz







Производство нового кроссовера Skoda Karoq RS начнется в следующем году. По предварительной информации, цена на новинку составит 40 тыс. евро.