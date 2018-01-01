Политик 2018 года — Владимир Путин, спортсменки года — фигуристки Медведева и Загитова





Политиком года ожидаемо стал переизбранный президент Владимир Путин — именно его назвали 46% респондентов. Еще 18% голосов получил Сергей Лавров, решавший проблемы России по политической арене.





Среди спортсменов россиянам запомнились российские фигуристки Загитова и Медведева — обе набрали по 11% голосов. За ними следуют Артем Дзюба, нападающий ФК “Зенит” Санкт-Петербурга, и Игорь Акинфеев, защищавший ворота сборной России на ЧМ по футболу-2018.





Актером 2018 года в очередной раз выбран Сергей Безруков, а главным музыкантом 10% назвали Филиппа Киркорова.





Россияне выбрали главных персон уходящего года, сообщили на сайте ВЦИОМ, чьи сотрудники провели опрос 1600 совершеннолетних жителей России.