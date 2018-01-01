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Пострадавший в ДТП на Невском проспекте умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга

13:34
Тэги: невский проспект, дтп, каршеринговый автомобиль, ск, социальные сети
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Тэги: невский проспект, дтп, каршеринговый автомобиль, ск, социальные сети



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