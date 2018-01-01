Пострадавший в ДТП на Невском проспекте умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга





Авария произошла утром 29 декабря: каршеринговая KIA Soul врезалась в “ВАЗ”, а затем столкнулась с двумя иномарками, сообщили в СК РФ. Медицинская экспертиза показала, что водитель KIA 22-ух лет был пьян: 30 декабря следователи возбудили уголовное дело, передает СК.





Молодому человеку за рулем ВАЗ, по сообщениям в социальной сети, исполнилось 18 лет. Инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях: пользователи обсуждают феномен каршеринга и его безопасность. В госслужбах пока не подтвердили смерть пострадавшего: этот факт должен повлиять на приговор для виновного.









Пострадавший в массовом ДТП на Невском проспекте 29 декабря умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга вечером следующего дня, сообщили его родственники в социальных сетях.