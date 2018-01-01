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В Невском районе нашли труп молодого мужчины с кровоподтеками и гематомами
13:18
Тэги: трупы, невский район, Искровский проспект
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