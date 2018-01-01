В Невском районе нашли труп молодого мужчины с кровоподтеками и гематомами





Как сообщили в правоохранительных органах, мертвое тело мужчины было найдено на Искровском проспекте. Его личность пока не установлена. Сообщается, что на вид ему 25-30 лет.





Отмечается, что на теле мужчины были многочисленные ссадины, гематомы, а также кровоподтеки на запястьях и стопах.





Сейчас ведется проверка. Возбуждено уголовное дело.





Ранее сообщалось о том, что в Бокситогорске мужчина, гулявший с собакой, обнаружил разбитый автомобиль с мертвым водителем. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Накануне в Невском районе Петербурга был обнаружен труп мужчины.