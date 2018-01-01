Главным событием России 2018 года, согласно опросу ВЦИОМ, стала пенсионная реформа





Согласно результатам опроса 1600 человек со всей России, главным мировым событием 2018 года стал Чемпионат мира по футболу — его выбрали 12% респондентов. Для России этот год тем не менее запомнился пенсионной реформой — именно она стала для четверти опрошенных ключевым событием страны. Среди остальных популярных ответов — Керченский пролив и дело Скрипалей.





Как сообщает компания “Медиалогия”, именно отравление Сергея Скрипаля стало самым тиражируемым из общемировых событий в российских СМИ. Среди тем, интересных только россиянам, оказались пожар в “Зимней Вишне” г. Кемерова, переизбрание Владимира Путина и снова чемпионат мира — его матче принимали и в Санкт-Петербурге.









Центр изучения общественного мнения России подвел итоги года новым опросом россиян, сообщили в ВЦИОМ.