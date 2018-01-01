В Петербурге задержан водитель Mercedes, который из-за парковки выстрелил в местного жителя





Как сообщили в правоохранительных органах, в Петербурге задержан водитель Mercedes, который ранее рядом с одним из домов на улице Авиаконструкторов стрелял в своего оппонента. Причиной конфликта стало парковочное место. По предварительной информации, задержанный выстрелил потерпевшему в область лица и живота. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью.





Возбуждено уголовное дело.





Сотрудники полиции задержали жителя Петербурга, который выстрелил из травматического пистолета в мужчину.