Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков рассказал о планах на 2019 год

Масштабным межмузейным художественно-тематическим проектом “Свобода без границ. Лихие 90-е” сотрудники музея планируют завершить 2019 год. Об том сообщили в комитете по культуре.





Также музей продолжит знакомить посетителей с знаменитыми петербургскими художниками и проведет несколько персональных выставок.





В рамках проекта “Искусство без границ”, задача которого рассказать петербургскому зрителю о современном искусстве европейских стран, пройдут выставки “Голос души. Искусство Италии ХХ века”, “Санкт-Петербург – Париж”.