Сегодня
31 декабря, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Гальцев исполнит главную роль в спектакле “Конопатая девчонка”

12:56
Тэги: театр, гальцев, спектакль
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: театр, гальцев, спектакль



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Петербурге задержан водитель Mercedes, который из-за парковки выстрелил в местного жителя
  • Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков рассказал о планах на 2019 год
  • Ленинградский зоопарк устроит кругосветное путешествие
  • Зажглась самая высокая елка Европы. Лахта Центр окрасился в новогодний зеленый цвет (видео)
  • В Москве поймали предполагаемого американского шпиона. Уголовное дело уже возбудили
  • Стало известно, когда состоится премьера комедии «Праздник» про блокадный Ленинград 
  • Компания с помощью ножа смогла набрать в магазине продуктов на Новый год — без очередей и оплаты
  • Жители Петербурга провели операцию по спасению убежавшей от хозяина собаки
  • Слесарь “Адмиралтейских верфей” задушил дедушку проводом в Кировском районе Санкт-Петербурга
  • Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на Невском, в котором пострадали дети
  • В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
7 ноября
Петербуржцы смогут увидеть на сцене «Ленинград Центра» Бенедикта Камбербэтча
26 октября
В "Приюте комедианта" подготовили программу для молодежи
30 сентября
«Невидимка, двойник, пересмешник…»: в Петербурге пройдет моноспектакль по произведениям Цветаевой
31 декабря
В Санкт-Петербурге загорелся “Мюзик Холл”: на месте работают 15 пожарных экипажей
30 декабря
Александр Беглов посетил сдвоенный юбилей театра имени Ленсовета Санкт-Петербурга
26 декабря
Пьеса сценариста Резо Габриадзе оживет на театральной площадке Александринского театра
21 декабря
После года болезни в Петербурге умерла актриса и автор пьес Алла Соколова в 74 года

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты назвали наиболее неудачные пароли 2018 года, которые не защитят ваши данные от злоумышленников
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Эксперты выяснили, что в этом году «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в 2017
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
Ученые выяснили, кем нужно быть, чтобы задержаться в «Игре престолов»
^ Наверх