Гальцев исполнит главную роль в спектакле “Конопатая девчонка”

Заслуженный артист России Юрий Гальцев исполнит главную роль в премьерном спектакле “Конопатая девчонка”. Об этом сообщили в комитете по культуре.





В этом году Юрий Гальцев отметил юбилей – ровно десять лет он является художественным руководителем театра эстрады им. А Райкина





Место действие в спектакле - аэропорт. Артист Юрий Гальцев сыграет в спектакле самого себя. Он станет одним из пассажиров, который из-за плохой погоды не могут покинуть аэропорт. Небольшой провинциальный аэровокзал станет на время нелетной погоды - пурги и мороза - пристанищем для разных людей.





Второй премьерный день спектакля 31 декабря. Спектакль начнется в 18:00.